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Bir W"anda" değişti! Icardi'ye China Suarez göndermesi: "Umarım çok mutlu olur"

Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti magazin dünyasında isimlerinden söz ettirmeye devam ediyor. Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açmıştı.Yaşanan onca şeyin ardından Wanda Nara, Mauro İcardi’ye mutluluklar diledi. Nara, “Şu an birbirimizi anlamadığımız bir zamandayız. Umarım China Suarez ile çok mutlu olur” sözleriyle herkesi şaşırttı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024
Bir Wanda değişti! Icardi’ye China Suarez göndermesi: Umarım çok mutlu olur

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Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti konuşulmaya devam ediyor. Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Wanda Nara - Mauro Icardi. (Takvim.com.tr foto arşiv)Wanda Nara - Mauro Icardi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

İkilinin sürpriz aşkı herkesi şoke etmişti. Yaşananların ardından Wanda Nara, Mauro Icardi'nin Arjantin'de yaşadığı lüks malikaneden ayrılmasını istemişti ancak Icardi bu talebi geri çevirmişti.

Wanda Nara - Mauro Icardi. (Takvim.com.tr foto arşiv)Wanda Nara - Mauro Icardi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Daha sonra Wanda Nara, polisi arayarak Icardi'nin evde silahlı olduğu ihbarında bulunmuştu. Mauro Icardi de buna karşılık olarak "Wanda Nara zimmetine usulsüz şekilde ortak parayı geçirdi" şikayetinde bulunmuştu.

China Suarez. (Takvim.com.tr foto arşiv)China Suarez. (Takvim.com.tr foto arşiv)

SUAREZ GÖNDERMESİ!
Yakın arkadaşının Arjantin'deki evine geçen Icardi, polis araması sonrası evine gitmek istemişti. Ancak Wanda daireye giriş şifrelerini değiştirmişti. Nara önceki gün ise bunca yaşananların ardından Icardi'ye mutluluklar diledi.

Wanda Nara - Mauro Icardi. (Takvim.com.tr foto arşiv)Wanda Nara - Mauro Icardi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Nara, China Suarez ile ilişkiye başlayan Icardi için şöyle konuştu: "Biz bir aileyiz, iyi olacağız. Bu geçecek bir fırtına. Mauro hayatım boyunca ailem olacak. Şu an birbirimizi anlamadığımız bir zamandayız. Maxi ile olan süreç düzeldiyse burada da düzelecektir. Umarım China (China Suarez) ile çok mutlu olur."

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