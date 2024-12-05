Bir Wanda değişti! Icardi’ye China Suarez göndermesi: Umarım çok mutlu olur

Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti konuşulmaya devam ediyor. Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti konuşulmaya devam ediyor. Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başlamıştı.
İkilinin sürpriz aşkı herkesi şoke etmişti. Yaşananların ardından Wanda Nara, Mauro Icardi'nin Arjantin'de yaşadığı lüks malikaneden ayrılmasını istemişti ancak Icardi bu talebi geri çevirmişti.
Daha sonra Wanda Nara, polisi arayarak Icardi'nin evde silahlı olduğu ihbarında bulunmuştu. Mauro Icardi de buna karşılık olarak "Wanda Nara zimmetine usulsüz şekilde ortak parayı geçirdi" şikayetinde bulunmuştu.
SUAREZ GÖNDERMESİ!
Yakın arkadaşının Arjantin'deki evine geçen Icardi, polis araması sonrası evine gitmek istemişti. Ancak Wanda daireye giriş şifrelerini değiştirmişti. Nara önceki gün ise bunca yaşananların ardından Icardi'ye mutluluklar diledi.
Nara, China Suarez ile ilişkiye başlayan Icardi için şöyle konuştu: "Biz bir aileyiz, iyi olacağız. Bu geçecek bir fırtına. Mauro hayatım boyunca ailem olacak. Şu an birbirimizi anlamadığımız bir zamandayız. Maxi ile olan süreç düzeldiyse burada da düzelecektir. Umarım China (China Suarez) ile çok mutlu olur."