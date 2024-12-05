Bir Wanda değişti! Icardi’ye China Suarez göndermesi: Umarım çok mutlu olur

Wanda Nara - Mauro Icardi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Nara, China Suarez ile ilişkiye başlayan Icardi için şöyle konuştu: "Biz bir aileyiz, iyi olacağız. Bu geçecek bir fırtına. Mauro hayatım boyunca ailem olacak. Şu an birbirimizi anlamadığımız bir zamandayız. Maxi ile olan süreç düzeldiyse burada da düzelecektir. Umarım China (China Suarez) ile çok mutlu olur."