Şeytan üçgeni! "Kuruluş Osman" yeni bölümüyle yine nefes kesecek

ATV ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesecek olan 173. bölümü, bu akşam ekrana gelecek. Önceki bölüm finalinde Sofia'nın kılıcını Bala'nın boynuna dayadığı sahne ile seyirci Bala Hatun'un akıbetini merak ederken, Halime'nin hikayesinin başlayacağını gösteren fragmanlar muhteşem bir bölümün müjdesini verdi. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde düğümler çözülecek mi? Dört koldan kuşatılan Osman Bey içine düştüğü cendereden çıkabilecek mi? Osman Bey'in gazabı Sofia, Lucas, Karesi Bey ve Begüm Hatun'u yakacak mı?

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