"Köylü bilmecesi" | Pınar Altuğ açıkladı eşi Yağmur Atacan'dan yorum gecikmedi

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, önceki gün katıldıkları ödül töreninde hem neşeli halleri hem de samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Gazetecilerin, Pınar Altuğ'un bir röportajda "Köylü kadını canlandırmak istemediği" yönündeki sözlerini hatırlatması üzerine Atacan, "Pınar'a 'sen böyle bir şey söylemiyorsun, yine yazmışlar' dedim. Sonra 'Yok, ben söyledim' dedi. 'Hakikaten mi?' diye sordum, o da 'Hayatım, o anlamda demedim' diyerek açıkladı" ifadelerini kullandı.

Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ (TAKVİM)

"HADSİZLİK OLARAK ALGILANDI"

Altuğ, yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirterek, "Bu yüzümle o tarz bir rolün doğal durmayacağı anlamında söyledim. Aslında haddimi bilmeye çalışıyordum fakat daha hadsiz bir şekilde algılanmışım" dedi. Ünlü oyuncu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti; "Köylü kadınları gerçekten çok güzel insanlar. Benim söylediklerim kesinlikle güzellik veya çirkinlikle ilgili değildi" dedi.