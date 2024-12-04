İcardi’nin naraları! Yıldız futbolcudan şaşırtan açıklama! Bana fiziksel şiddet uyguladı

Son birkaç aydır magazin gündeminin zirvesinde Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'nin biricik eşi Wanda Nara ile arasında yaşananlar var. Wanda Nara'nın ihaneti, rapçi L-Gante ile olan ilişkisini ilan etmesi, taciz iddiaları, silah suçlaması derken ikilinin arasında yaşananları anlamak neredeyse imkansız hale geldi. Her gün farklı bir gelişmenin yaşandığı Mauro Icardi ve Wanda Nara ilişkisinde bu kez içini dökerek açıklamalarda bulunan isim Icardi oldu. Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Icardi, "Wanda bana yıllarca fiziksel şiddet uyguladı, ayrıca dijital şiddet uyguladı ve bu da bana birçok ekonomik sorun getirdi. Hesaplarımı çaldı ve o dönemde benimle aynı futbol takımında oynayan oyunculara yazdı. Ben kızlara bakıyordum ve o da L-Gante ile ikili bir hayat yaşamaya devam ediyordu" dedi.

MASKEN DÜŞTÜ!

Icardi, Wanda Nara'nın kendisinin banka hesaplarını kullanarak ödemeler yaptığını da belirtti. Adeta nefretini kusan futbolcu, "Hayatım boyunca seni hiç aldatmadım. Mahkemede kanıtlamak zorunda kalacağınız bir şey uydurdunuz. İftira atıyor, karalıyorsun. Sen mükemmel bir oyuncusun. Maskeni düşürdün. Eski sohbetleri, yeniymiş gibi gösterdin. Adalet sistemi, yapay zeka ile yazılmış sohbetleri ve ses kayıtlarını değil, gerçek kanıtları uzman onayıyla değerlendirdiğinde ne yapacağını göreceğiz. Benim önceliğim kızlarım ve bu sakatlığı atlatıp Galatasaray formasıyla sahalara geri dönmek" dedi.