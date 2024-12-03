Sözleşme Hadisesi! Eski eşi Mehmet Dinçerler hakkında sessizliğini bozdu!

Hadise, Mehmet Dinçerler'le beş ay süren evliliğinin ardından neden ayrıldıklarına dair hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Mehmet Dinçerler ve Hadise'nin tek celsede boşanmasının ardından oluşan sessizlik iki yılın ardından son buldu.
Hadise, Mehmet Dinçerler'le beş ay süren evliliğinin ardından neden ayrıldıklarına dair hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Mehmet Dinçerler ve Hadise'nin tek celsede boşanmasının ardından oluşan sessizlik iki yılın ardından son buldu.
Bir programa konuk olan Hadise, aniden evlendiklerini dile getirdi.
"BİR DAHA EVLENİRİM"
Güzel popçu, bu zamana kadar neden hiç konuşmadığının nedenini "Birkaç şey söyleyebilirim çünkü aramızda bir sözleşme var, konuşmama sözleşmesi..." ifadeleriyle açıkladı.
Müzik kariyerine ek olarak başrolünde yer aldığı "Esas Oğlan" dizisiyle son zamanlarda gündemin dilinden düşmeyen Hadise, "İyi hissedersin inanırsın ama olmadı, bu kadar! Bir daha evlenir miyim? Evet. Bir daha boşanır mıyım? Evet..." şeklinde konuştu.