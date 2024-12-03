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Sözleşme "Hadise"si! Eski eşi Mehmet Dinçerler hakkında sessizliğini bozdu!

Hadise, 2 yıl sonra Mehmet Dinçerler ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Güzel şarkıcı, "Birbirimizle ilgili konuşmuyoruz. Çünkü aramızda 'Konuşmama sözleşmesi' var" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024
Sözleşme Hadisesi! Eski eşi Mehmet Dinçerler hakkında sessizliğini bozdu!

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Hadise, Mehmet Dinçerler'le beş ay süren evliliğinin ardından neden ayrıldıklarına dair hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Mehmet Dinçerler ve Hadise'nin tek celsede boşanmasının ardından oluşan sessizlik iki yılın ardından son buldu.

Hadise ve Dinçerler’in evliliği olaylı bir şekilde bitmişti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hadise ve Dinçerler’in evliliği olaylı bir şekilde bitmişti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Bir programa konuk olan Hadise, aniden evlendiklerini dile getirdi.

Dinçerler, Hadise’yle ilgili yıllardır tek kelime etmiyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Dinçerler, Hadise’yle ilgili yıllardır tek kelime etmiyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"BİR DAHA EVLENİRİM"
Güzel popçu, bu zamana kadar neden hiç konuşmadığının nedenini "Birkaç şey söyleyebilirim çünkü aramızda bir sözleşme var, konuşmama sözleşmesi..." ifadeleriyle açıkladı.

Hadise (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hadise (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Müzik kariyerine ek olarak başrolünde yer aldığı "Esas Oğlan" dizisiyle son zamanlarda gündemin dilinden düşmeyen Hadise, "İyi hissedersin inanırsın ama olmadı, bu kadar! Bir daha evlenir miyim? Evet. Bir daha boşanır mıyım? Evet..." şeklinde konuştu.

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