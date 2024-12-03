Leyla Lydia Tuğutlu anne olduktan sonra yaşadıklarını anlattı!

Leyla Lydia Tuğutlu, önceki gün bir dergiye kapak oldu. Kendini yeni tanımaya başladığı bir dönemde olduğunu ifade eden güzel oyuncu, "Çocuk sahibi olmak insanı sıfırlayan bir şeymiş. Kendine, ilişkilerine, hayata bakışını değiştiriyor... Sakinleştim, kendimle barıştım, önceliklerim değişti. Annelik beni büyütüyor" dedi.

KENDİMİ GERİ PLANA ALDIM

Anne olduktan sonra ekranlardan bir süreliğine uzak kalmayı tercih ettiğini söyleyen Tuğutlu, iki seneye yakın sadece oğlu ve ailesiyle birlikte vakit geçirdiğini belirterek, "Kendimi geri plana aldım yavaşladım. Çalışırken anda kalmayı, keyif almayı unutuyorum gibi geliyor. İlk ayların her anının tadını çıkarmaya çalıştım. Şimdilerde projeleri değerlendirmeye başladım" diye konuştu.