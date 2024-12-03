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İddialı değilim! Zeynep Bastık sahne kıyafetleri hakkında konuştu

Zeynep Bastık, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahne kıyafetiyle göz alıcı bir şekilde dikkat çekerken, marka takıntısı olmadığını da belirtti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024
İddialı değilim! Zeynep Bastık sahne kıyafetleri hakkında konuştu

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Zeynep Bastık, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahne kıyafeti ile dikkat çeken ve marka takıntısının olmadığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Güzel bir şeyi de marka diye almamazlık yapmam, tabii ki de alırım" dedi. Sahne kıyafetlerini değiştirerek farklı kombinlere dönüştürdüğünü söyleyen Bastık, "Devir ekonomi devri" diyerek güldü.

BEN İŞİMİ YAPIYORUM!
Bastık, Türkiye'nin en seksi kadını seçildiğinin hatırlatılması üzerine ise "Kimse beni seçmesin bu konularda konuşmak istemiyorum. Ben hiçbir şeyde birinci değilim iddialı değilim ben işimi yapıyorum" yorumunda bulundu.

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