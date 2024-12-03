’Güzide’ aşk | Hadise’den sonra Okan Buruk’un adı Güzide Duran’la anılıyor! Gizli görüşme iddiası...

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren, 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girmişti.

Güzide Duran ve Adnan Aksoy. (Takvim.com.tr arşiv)

16 yıldır evli ve iki çocukları olan ünlü çift hakkında geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı.

Güzide Duran. (Instagram)

BOŞANACAKLARINI KABUL ETMİŞTİ

Boşanma haberleriyle ilgili ilk açıklama eski manken Güzide Duran'dan gelmişti. İş insanı Adnan Aksoy ile boşanma haberlerine açıklık getiren Duran, "Evet doğru, bir süreçten geçiyoruz şu an" demişti.

Okan Buruk ve Güzide Duran. (Takvim.com.tr)

"OKAN BURUK'LA AŞK YAŞIYOR" İDDİASI

Öte yandan önceki gün bomba bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Güzide Duran'la aşk yaşadığı iddia edildi. Dedikodulara göre 16 yıllık eşinden boşanmak üzere olan Duran, Buruk ile gizli gizli görüşüyormuş.

Okan Buruk. (Takvim.com.tr arşiv)

İddiaya göre ikili, şu an için birlikteliklerini gizli tutuyormuş. Eğer aşk doğruysa; Okan Buruk'un kendinden uzun ve manken sevdiği anlaşılacak. Çünkü 1.69 metre olan Okan Buruk'un boşandığı eşi Nihan Akkuş 1.80 boyunda ve eski mankendi. Güzide Duran da eski mankenlerden ve boyu 1.83 metre.