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Gündeş batıyor! Taze evlilerden kötü haber geldi: Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşanıyor mu?

4. kez gelin olan şarkıcı Ebru Gündeş ve Murat Özdemir’in 9 aylık evliliklerinde ilk kez kriz yaşadığı iddia edildi. Çiftin boşanma aşamasında olduğu ve Gündeş’in uygun tarihi beklediği konuşuluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024
Gündeş batıyor! Taze evlilerden kötü haber geldi: Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşanıyor mu?

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9 ay önce 4. kez nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de gerçekleşen bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Dubai'de yaşayan taze evlilerden kötü haber geldi. İkilinin mutluluğu kısa sürdü. Gündeş'in 9 ay önce evlendiği iş insanı Murat Özdemir ile tartışıp ayrıldığı iddia edildi. Evlendikleri günden beri Özdemir'in eski eş isyandaydı. Eski eş evliliğinin bitme nedeninin Ebru Gündeş olduğunu öne sürmüştü.

SORUN İSTEMİYOR
Sosyal medya kullanıcıları eski eşin bu açıklamasını unutmadı. 9 ay süren evlilik için, 'Ebru Gündeş karmasını yaşıyor?' denildi. İki taraf sessizliğini korurken, şarkıcının yakın çevresinden edilen bilgiye göre; Gündeş'in geçtiğimiz günlerde boşanmak için astrologlara gittiği konuşuluyor. Gündeş'in 'sorunsuz boşanmak için uygun tarihi' sorduğu iddia ediliyor.

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