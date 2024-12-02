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Kıvanç Tatlıtuğ ve dostları Trakya’dan arsa almak için kesenin ağzını açtı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kazandığı parayı araziye yatırdı. Kırklareli’den milyonlarca TL’lik bir arsa aldı. Ev yaptırdı. Arkadaşlarını ağırladı. Hem kendisi hem de dostları için yeni arsa bakmaya başladı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 06:57 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 07:02
Kıvanç Tatlıtuğ ve dostları Trakya’dan arsa almak için kesenin ağzını açtı!

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Kıvanç Tatlıtuğ sadece dizilerden değil reklamlardan para bastı. Sosyal medyadaki tanıtımlar ve katıldığı davetlerden de milyonlar kazandı. Kazandığını ise gayrimenkule yatırdı. Yatırımlarını oğlu için yapmaya başladı. Kurt Efe'ye İngiltere'den 670 bin Sterlin'e (yaklaşık 30 milyon TL) ev satın aldı. Geçtiğimiz yıl İzmir Dikili'de de 15 milyonluk bir arazi aldığı vurgulandı.

Kıvanç Tatlıtuğ ailesiyle birlikte üzüm topladı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Kıvanç Tatlıtuğ ailesiyle birlikte üzüm topladı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Marmaris'te de arsası olan ünlü oyuncu şimdi rotayı Kırklareli'ne kırdı. Burada bir arazi aldı. Ev yaptırdı. Ailesiyle birlikte üzüm toplarken çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu, arkadaşları Nail Gönenli, Birkan Sokullu, Umut Evirgen ve Burak Yamantürk’ü misafir etti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ünlü oyuncu, arkadaşları Nail Gönenli, Birkan Sokullu, Umut Evirgen ve Burak Yamantürk’ü misafir etti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Doğum gününün ardından yakın dostlarını da ağırladı. Arkadaşları Umut Evirgen, Nail Gönenli, Burak Yamantürk ve Birkan Sokullu gibi ünlülerle mangal partisi yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Kıvanç Tatlıtuğ (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

EDİRNE DE VAR...
Kıvanç Tatlıtuğ'un arazisini çok beğenen dostları da arsa almak için düğmeye bastı. Tekirdağ'dan Edirne'ye kadar geniş bir alanda arazi bakan ekip, Trakya'nın huzurlu atmosferine hayran kaldı.

Tatlıtuğ ile dostları arazi almak için emlakçıları seferber ettirip kesenin ağzını açtı. Son dönemde şehir hayatından uzaklaşıp toprakla iç içe olmayı tercih eden ünlü isimler, doğanın keyfini çıkaracakları birer hobi arazisi arıyor.

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