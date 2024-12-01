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Ünlü şarkıcı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç boşanıyor mu? Sosyal medya hesaplarından şaşırtan hareket!

Geçtiğimiz yıl Serkan Sağdıç’la evlenen Melek Mosso’nun eşinden boşanacağı iddia edildi. İkili sosyal medya hesaplarından bütün fotoğraflarını sildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024
Ünlü şarkıcı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç boşanıyor mu? Sosyal medya hesaplarından şaşırtan hareket!

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Ünlü şarkıcı Melek Mosso, iki yıllık birlikteliğin ardından manken Serkan Sağdıç ile hayatını geçtiğimiz yıl birleştirmişti. Mersin'de nikah masasına oturan çiftle ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Bir sene önce evlenen çiftin evliliğinde kara bulutların gezdiği konuşuluyor. Sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları silen ikilinin boşanacağı iddia edildi. Ayrıca fotoğraflarını silen çift birbirlerini karşılıklı olarak takipten de çıktı. İkiliden de henüz bir açıklama gelmedi.

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