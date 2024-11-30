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Wanda Nara'dan skandal hareket! Icardi'nin olduğu mekana gitti

Wanda Nara, sevgilisi L-Gante’yi alıp Mauro İcardi’nin oturduğu mekana gitti. L-Gante’yi mekanda öpücüklere boğup dikkat çekmeye çalışan Wanda, İcardi’yi sinirlendirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Kasım 2024
Wanda Nara’dan skandal hareket! Icardi’nin olduğu mekana gitti

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Galatasaray'ın şu sıralar sakatlığı yüzünden yeşil sahalardan uzak olduğu futbolcusu Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara'nın skandalları bitmiyor. Geçtiğimiz gün Arjantin'de bir mekanda giden Wanda Nara ve L-Gante mekan içinde yer bulamayınca bir süre bekletildi. İddialara göre içeri ısrarla girmek isteyen Nara ve L-Gante için hemen bir masadan hesap alındı ve müşteriler kaldırılıp, ikili masaya oturtuldu. Fakat bu ısrarın sebebi ise çok geçmeden belli oldu. Arjantin basınına göre; Wanda Nara içerde Mauro İcardi'nin olduğunu bildiği için mekanda oturmak istedi.

ÇILDIRTMAYA ÇALIŞTI!
İçeride ise Wanda Nara, hemen üç masa ötesinde oturan İcardi'yi çıldırtmak için L-Gante'yi öpücüklere boğdu. Mauro İcardi, dönüp arkasına bile bakmazken Wanda'nın bu hareketleri "Bu kadar da olmaz!" dedirtti. Daha sonra mekandan L-Gante ile fotoğraflarını Instagram'dan da paylaşan Wanda, ne yaptıysa amacına ulaşamadı. Dikkat çekmeye çalışan ve İcardi'nin gözüne soka soka L-Gante ile eğlenen Wanda Nara'nın bu hamlesi de hüsranla bitti.

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