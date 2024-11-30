Wanda Nara’dan skandal hareket! Icardi’nin olduğu mekana gitti

Galatasaray'ın şu sıralar sakatlığı yüzünden yeşil sahalardan uzak olduğu futbolcusu Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara'nın skandalları bitmiyor. Geçtiğimiz gün Arjantin'de bir mekanda giden Wanda Nara ve L-Gante mekan içinde yer bulamayınca bir süre bekletildi. İddialara göre içeri ısrarla girmek isteyen Nara ve L-Gante için hemen bir masadan hesap alındı ve müşteriler kaldırılıp, ikili masaya oturtuldu. Fakat bu ısrarın sebebi ise çok geçmeden belli oldu. Arjantin basınına göre; Wanda Nara içerde Mauro İcardi'nin olduğunu bildiği için mekanda oturmak istedi.

ÇILDIRTMAYA ÇALIŞTI!

İçeride ise Wanda Nara, hemen üç masa ötesinde oturan İcardi'yi çıldırtmak için L-Gante'yi öpücüklere boğdu. Mauro İcardi, dönüp arkasına bile bakmazken Wanda'nın bu hareketleri "Bu kadar da olmaz!" dedirtti. Daha sonra mekandan L-Gante ile fotoğraflarını Instagram'dan da paylaşan Wanda, ne yaptıysa amacına ulaşamadı. Dikkat çekmeye çalışan ve İcardi'nin gözüne soka soka L-Gante ile eğlenen Wanda Nara'nın bu hamlesi de hüsranla bitti.