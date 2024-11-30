Tanyeli açıkladı! Hastane ücretlerimi dostlarım ödedi

Bir döneme damgasını vuran Tanyeli, bir süre önce pankreas kanserine yakalanmış hemen tedavisine başlanmıştı. Ünlü isim, önceki gün ameliyata giderken hastane masraflarıyla ilgili açıklama yaptı. Hastane masraflarının arkadaşları tarafından ödendiğini belirten ünlü isim "Hastane sadece tedavi ücreti alıyor ve bu tedavi ücretinde de 3 milyon liradan 500 bin liraya düşürdüler. Bunlar ilaç paraları. Bunları da Hakan Altun, Haluk Levent ve Avusturalya'daki dostlarım ödedi. Hepsine teşekkür ederim. Allah, razı olsun." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN