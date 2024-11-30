Oyuncu ve sunucu Tanem Sivar’dan samimi açıklamalar!

Oyuncu ve sunucu Tanem Sivar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bodrum'da yaşayan sunucu, "Çocuklar eğitimleri tamamlamaları ve mutlu olduğumuz için oradayız. Ben ayda en az 2-3 kere işlerim nedeniyle İstanbul'a geliyorum. Şu an havaalanından geldim" dedi.

Sunucu, "Bir daha oyunculuk düşünmez misiniz?" sorusuna, "Evde hayatımın oyununu oynuyorum çocuklarla... İki küçük çocuk ve okulları var. Orada bol bol spor, sanat ve doğanın içinde yaşam. Bodrum iki çocukla bana iyi geldi. Hem kariyer hem çocuk zor oluyor ama ben hiç iş hayatımı bırakmayı düşünmedim. Eşim bana bu konuda çok destek oluyor" yanıtını verdi.