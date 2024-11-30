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Ebru Şallı'ya boşanma davası açan Uğur Akkuş'tan açıklama geldi!

Ebru Şallı’yı “Bu ilişkiyi aşk evliliği zannetmiştim ama meğer her şey paraymış” sözleriyle suçlayan Uğur Akkuş, boşanmaktan vazgeçtiklerini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Kasım 2024
Ebru Şallı’ya boşanma davası açan Uğur Akkuş’tan açıklama geldi!

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Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını sosyal medyadan suçlayıcı ifadelerle açıklamıştı. Akkuş, paylaşımında, "Boşanma davası açmamın ve boşanmak istememin tek sebebi mutsuz olmamdır. Ben bu ilişkiyi aşk evliliği zannetmişim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım" ifadelerini Şallı'ya gönderme yapmıştı.

BİTİRME KARARI ALDIK!
Ebru Şallı'nın Uğur Akkuş'un boşanma paylaşımına ne yanıt vereceğini merakla edilirken ünlü isimden açıklama gecikmemiş ve ''Basın mensubu arkadaşlarımın dikkatine... Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için bilgi vermek istedim'' demişti.

ŞAŞIRTAN GELİŞME!
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un boşanma davasında şaşırtan bir gelişme yaşandı. Akkuş, sosyal medya hesabından boşanmayla ilgili yeni bir karar aldıklarını duyurdu. Akkuş, Instagram'dan paylaştığı mesajında şu sözleri yazdı: ''Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun.''

GÜVENDE HİSSETMİYORUZ
Akkuş'un "Boşanmıyoruz" açıklamasının hemen ardından Şallı, "Güvende hissetmiyoruz" şeklinde manidar bir paylaşım yaptı.

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