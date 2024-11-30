Başarılı oyuncu Büşra Pekin’den aşk sorularına güldüren cevap!

Başarılı oyuncu Büşra Pekin, önceki akşam Etiler'deydi. Muhabirlerin "Sizleri gecelerde göremiyoruz artık" sözleri üzerine oyuncu, "Evet, denk düşemiyoruz bu aralar ama yaşıyorum, hayattayım" diyerek esprili bir yanıt verdi. Acelesi olduğunu belirten Pekin'e, "2025 yılı aşk yılı olacakmış, siz neler söyleyeceksiniz?" sorusu yöneltildi.

HATIRLATMAYIN

Güzel oyuncu bu soruya, "Evet, inşallah aşk olsun" şeklinde yanıt verdi. Ancak uzun süredir yalnız olduğu hatırlatılınca, "Yalnız olduğumu neden hatırlatıyorsunuz ki?" diyerek hem güldürdü hem de tepki gösterdi.