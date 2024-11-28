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Holding için geri sayım başladı!

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Holding’in yayın tarihi belli oldu. “HOLDING” ilk bölümüyle 5 Aralık Perşembe akşamı atv’de başlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024
Holding için geri sayım başladı!

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5 Aralık Perşembe saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek Limon Yapım imzalı, yapımcılığını Hayri Aslan'ın ve yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği Holding, gerçek hayatların gerçek hikayesini izleyiciler ile buluşturacak. Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor.

SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE

Dizinin konusu kısaca şöyle; Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur. Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ailede acımasız bir taht kavgası başlar. Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecek?

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