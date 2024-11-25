Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin evlilik sorularından kaçtı!

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile birlikte "Hollywood Türk Film ve Drama Günleri" etkinliği için Los Angeles'a gitmişti. Etkinlik dönüşü çift, İstanbul Havaalanı'nda objektiflere yansıdı. Dilan Çiçek Deniz, ortak yapımcılığını Zeynep Dilan Süren ile üstlendiği "Dilan Hakkında Konuşmalıyız" adlı kısa filmin gösterimi için Hollywood'a gitmişti.

"MUTLUYUZ"

Muhabirlerin "Etkinlik nasıl geçti?" sorusuna başarılı oyuncu, "Çok güzeldi. Benim için inanılmaz bir deneyimdi" şeklinde yanıt verdi. Deniz, sevgilisi Rafael Cemo Çetin'in ise filmin yönetmeni olduğunu belirtti. Muhabirlerin "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna Dilan Çiçek Deniz, "Her şey yolunda" cevabını verdi. Rafael Cemo Çetin ise gazetecilere sadece teşekkür etti.