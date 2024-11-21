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Devrim Özkan ve Lucas Torreira evleniyor mu?

Lucas Torreira, Devrim Özkan’ı doğup büyüdüğü Uruguay’a götürdü. Sevgilisinin ailesiyle tanışan ve yüzüğü parmağına takan Özkan, evlilik sinyalini de verdi. İddiaya göre çift, 24 Aralık-2 Ocak tarihleri arası nikah masasına oturacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024
Devrim Özkan ve Lucas Torreira evleniyor mu?

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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira, liglere verilen milli aranın ardından sevgilisi Devrim Özkan ile birlikte Arjantin'e gitmişti. Burada kısa bir tatil yapan ikili, Arjantin'den sonra Uruguay'a geçmişti. Ünlü oyuncu, sevgilisinin doğduğu evi paylaşarak, Torreira'ya övgü dolu sözler söylemişti. Özkan; "Lucas'ın doğup büyüdüğü ev. Ne savaşçı ama! Çevresindeki herkese ama herkese yardım etmeye çalışması, buradaki samimi insanlar, herkesin onunla gurur duyması... Büyüdüğü, ilk topunu koşturduğu sokakları görmek, ilk gittiği okulu görmek ne güzeldi. Seni çok seviyorum ve seninle gurur duyuyorum savaşçı... Unutma en iyisisin" ifadelerini kullanmıştı.

"MUTLUYUZ"
Lucas Torreira, burada sevgilisi Devrim Özkan'ı ailesi ve akrabalarıyla tanıştırmıştı. Özkan'ın Türkiye dönüşünde uçaktaki paylaşımında tektaş ve alyans olması da dikkat çekmişti. Çiftin yakın çevresine, "Mutluyuz ve evleniyoruz" dediği de söyleniyor. Öte yandan çiftin düğün tarihi olarak ise Süper Lig'deki verilecek devre arası gösterildi. Bu iddiaya göre Lucas Torreira ve Devrim Özkan, 24 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında nikah masasına oturmayı planlıyor.

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