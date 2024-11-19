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Hakan Meriçliler tepkilerin odağındaki Gülse Birsel'in yanında durdu!

Hakan Meriçliler, tepkilerin odağındaki rol arkadaşının yanında durdu. Vural Çelik’in ölümünün ardından hedef olan Gülse Birsel’i öven Meriçliler, “Gülse sayesinde ev aldım” dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
Hakan Meriçliler tepkilerin odağındaki Gülse Birsel’in yanında durdu!

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Hakan Meriçliler, Vural Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası yazdığı veda yazısı sonrası tartışılan senarist Gülse Birsel sayesinde ev sahibi olduğunu açıkladı. Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Meriçliler, Birsel'in sette oyuncuların hakkını gözettiğini ve o dönem herkesin hakkını aldığını hatta ünlü senarist sayesinde oturduğu evini satın aldığını anlattı. "Bir gün evim varsa onun sayesindedir" diyen Meriçliler, konu hakkında şöyle konuştu:

"Yalan Dünya'da 90 bölüm oynadım, Gülse Birsel'in demirbaş oyuncusu değildim. Onun haksızlığa uğramasına tahammül edemem. Bugün bir evim varsa onun sayesindedir. Çünkü reklam filmi anlaşmasını bile kendisi yapmıştır. Evin fotoğraflarını yollayıp 'lütfen bir reklam parasıyla bu evi al' demiştir."

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