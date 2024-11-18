Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi!

Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler, kendisini aldatan eşi Emir İçgören'den boşanmıştı. Uzun süredir hayatında kimse olmayan Beşerler, önceki gece eski basketbolcu Nedim Yücel ile Etiler'de ilk kez görüntülendi. İki sevgili mekana gireceği sırada patlayan flaşlar karşısında kısa süreli şok yaşadı.



Beşer gazetecilerin "Boşandıktan sonra sizi ilk kez bir beyefendiyle görüyoruz. İlişkiniz ne zaman başladı?" şeklindeki sorularını yanıtsız bıraktı. "İyi geceler" diyerek sevgilisiyle koşar adımlarla mekana giriş yaptı.