PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi!

Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler, kendisini aldatan eşi Emir İçgören'den boşanmıştı. Uzun süredir hayatında kimse olmayan Beşerler, önceki gece eski basketbolcu Nedim Yücel ile Etiler'de ilk kez görüntülendi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler, kendisini aldatan eşi Emir İçgören'den boşanmıştı. Uzun süredir hayatında kimse olmayan Beşerler, önceki gece eski basketbolcu Nedim Yücel ile Etiler'de ilk kez görüntülendi. İki sevgili mekana gireceği sırada patlayan flaşlar karşısında kısa süreli şok yaşadı.

Beşer gazetecilerin "Boşandıktan sonra sizi ilk kez bir beyefendiyle görüyoruz. İlişkiniz ne zaman başladı?" şeklindeki sorularını yanıtsız bıraktı. "İyi geceler" diyerek sevgilisiyle koşar adımlarla mekana giriş yaptı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G-20’de Gazze’nin sesi olacak
Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği! Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü
Türk Telekom
Bebek katili Yenidoğan çetesi için hesap vakti | Hakim karşısına çıkacaklar! Ne kadar ceza isteniyor?
Çalışmadan emeklilik! Nereye ve nasıl başvurulmalı? Ne kadar prim ödenmesi gerekiyor?
CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalına konuk oldu! KJ’deki Soykırımcı Türk Devleti yazısına ses çıkarmadı
Türkiye, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’u ’saha’ dışına itti: Geçiş izni alamadı ziyaretini iptal etti
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme | İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu A Haber’e konuştu! Çocuğun yüzü niye mosmor?
1800 prim günü olana maaş! Kimler bu haktan yararlanıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte erken emeklilik rehberi
CHP’den Türkiye-ABD arasındaki yeni döneme sabotaj girişimi! Skandal sözlerle Başkan Erdoğan’ı şikayet ettiler: Onun seveni yoktur
Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten anlar! Yarışmacı tüm jokerlerini tek soruda kullandı olan oldu
PKK elebaşı Mustafa Karasu talimat verdi İmamoğlu Mardin’de DEM’lendi! Kandil’den İBB Eş Başkanı itirafı... Kasrı Kanco’nun kanlı geçmişi
Galatasaray sol kanat transferinde Jesper Karlsson’u gözüne kestirdi!
Okan Buruk’tan Galatasaraylıları üzebilecek Victor Osimhen açıklaması
Kirli eller devrede! AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na kalleş saldırı | Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA