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Sosyetik güzel Derin Mermerci'nin milyonluk tablosu gündem oldu

Derin Mermerci, yalısını sokak hayvanlarına açtı. Köpeklerinin fotoğrafını sosyal medyada yayınladı. Ancak o kareye bakanlar gözlerini alamadı. Çünkü Marli ve Behlül’ün arkasında Fahrelnissa Zeid’in 22 milyon TL’lik tablosu vardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Sosyetik güzel Derin Mermerci’nin milyonluk tablosu gündem oldu

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Sosyetik güzel Derin Mermerci, milyonlarca TL değerindeki sanat koleksiyonu ile dikkat çekti. Çengelköy'deki yalısının duvarlarını dünyaca ünlü ressamların tabloları ile süsledi. Annesi Ender Mermerci ile müzayede ve galerileri yakından takip eden Derin Mermerci, ünlü ressamların tablolarını alıp koleksiyonuna ekledi. Evinde, Osman Hamdi Bey tarafından 1882'de yapılmış 'Yeşil Cami Önü' tablosu ile Jules Joseph Lefebvre'nin 'Tüylü Yelpaze Kız' adlı resmi bile vardı.

'EN HAVALI ESER'
Tablolar kadar hayvansever kişiliğiyle de tanınan Mermerci yalısının kapılarını sokak köpeklerine açtı. Marli ve Behlül isimli köpeklerinin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Bu kareye dikkatlice bakanlar milyonlarca TL'lik bir tablo ile karşılaştı. O tablo Fahrelnissa Zeid'in 'Feminity' adlı tablosuydu. Söz konusu tablonun fiyatının en az 22 milyon TL olduğu vurgulandı. Bu tablonun önünde poz veren Marli ile Behlül'ün fotoğrafını görenler sosyal medyayı salladı: EN HAVALI ESER!

Derin Mermerci, 2017'de Fahrelnissa Zeid'in 'Feminity' isimli tablosunu satın almıştı. Zeid'in öğrencisi Ufemia Rizk'in portresini resmettiği esere o dönem 1 milyon 260 bin lira veren sosyetik güzel, tabloyu Vaniköy'deki yalısının duvarına astı. Bir İngiliz koleksiyoner ise tabloyu satın almak için Mermerci'ye haber yolladı. Hatta 500 bin pound (yaklaşık 22 milyon TL) teklif etti ama sosyetik güzel kabul etmedi.

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