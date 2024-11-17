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Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa Nur Akgün, Nil Karaibrahimgil’in sahnesine konuk oldu

Ceyda Düvenci’nin 13 yaşındaki kızı Melisa Nur Akgün, müzikle olan bağını bir adım daha ileriye taşıyarak büyük bir sahne deneyimi yaşadı. Melisa, Nil Karaibrahimgil’in sahnesine konuk oldu.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024
Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa Nur Akgün, Nil Karaibrahimgil’in sahnesine konuk oldu

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Sevilen sanatçı Nil Karaibrahimgil, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla buluştu. Coşku dolu bir atmosferde gerçekleşen konserde, Karaibrahimgil sevilen şarkılarını seslendirirken izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Konsere katılanlar arasında ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve kızı Melisa Nur Akgün de vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahnede sürpriz bir an yaşandı. Düvenci'nin kızı Melisa Nur Akgün, sahneye çıkarak Nil Karaibrahimgil ile birlikte "Kuzey Yıldızı" şarkısında düet yaptı.

BÜYÜK ALKIŞ!
Anne-kızın bu özel anı ve Melisa'nın performansı, seyircilerden büyük alkış aldı. Nil Karaibrahimgil'in samimi tavırları ve genç yetenek Melisa'nın şarkıya kattığı enerji, geceye damgasını vurdu. Konser sonunda Karaibrahimgil, sahnede kendisine eşlik eden Melisa'ya teşekkür ederek, izleyenlere destekleri için minnettar olduğunu ifade etti. Bu anlamlı düet, geceye katılanlar için unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı.

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