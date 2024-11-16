Zafer Algöz oyuncuların aldığı yüksek ücretlere futbolcular üzerinden örnek verdi!

Zafer Algöz, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Gazetecilerle sohbet eden oyuncu, "Setten hatıra olarak bir şey alır mısınız?" sorusuna, "Her çalıştığım setten bir şey alırım" yanıtını verdi.

Algöz, "Erşan Kuneri setinden ne aldınız?" sorusuna, "Onu söylemeyeyim" diyerek, kahkaha attı. Halil Ergün'ün, "Bazı oyuncuların ücretlerini duyunca şoke oldum" sözlerinin hatırlatılmasıyla Algöz, ücret konusunda oyuncular ile futbolcular üzerinden örnek verip şöyle konuştu:

"Futbolcular da alıyor. Oyuncu alınca neden bozuluyorlar? Futbolcuya verilen paraya kimse acımıyor. Başrol oynayan, beğenilen ve yetenekli oyuncuyu kendi işinizde oynatmak istiyorsanız, o adamın talep eden firma çok oluyor. Arz-talep meselesi."