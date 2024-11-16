Güzel oyuncu Selin Türkmen’den samimi açıklamalar

Selin Türkmen, önceki gün Etiler'deki Azize'den çıkarken objektiflere takıldı. Kazançlarıyla ilgili yatırım yapıp yapmadığı sorulduğunda ise Türkmen, "Kendimce yatırımlar yapıyorum, ama en çok yemeğe para harcıyorum. Marka takıntım yoktur. Spor yapmayı seviyorum, haftada dört gün spora gitmeye çalışıyorum" diyerek samimi bir açıklama yaptı.

"Sosyal medyada cesur pozlar verir misiniz?" sorusunu ise Türkmen gülerek yanıtladı: "Gerektiğinde veririm ama ben manken değilim. Gereken durumda gerektiği gibi oyunculuğumu sergilerim. Öyle sahnelerde oynarım ama çırılçıplak da olmamalıyım tabii" diyerek güldü.