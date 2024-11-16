Derya Bedavacı’nın yeni şarkısı dinleyicilerle buluşuyor!

Derya Bedavacı, büyüleyici sesi ve sanatsal derinliğiyle müzik dünyasında edindiği yerini korumaya devam ediyor. Daha önce "Damar Aşımı" albümünden "Dönebilsem" ve "Alışırım" gibi sevilen parçalarla, ardından da "Körkütük" ve "Boyu Boyuma" teklileriyle beğeni toplayan Bedavacı, dinleyicilerinden yine tam not aldı.

Sanatçı, duygusal bir aşk parçası olan "Seni Seven Kimdi" adlı şarkısıyla dinleyicilerle buluşuyor. Söz Derya Bedavacı'ya, müzik Murat Bedavacı'ya ve düzenlemesi ise Caner Tepecik'e ait olan bu yeni parça, Bedavacı'nın güçlü kalemi ve etkileyici sesini bir kez daha öne çıkarıyor.