Aybüke Pusat, günlük rutinlerini anlattı! “Suyumu ve nemlendiricimi yanımda taşıyorum"

Aybüke Pusat, yüzü olduğu marka için Bebek'te kamera karşısına geçti. Pusat, bakımla ilgili konuştu. Oyuncu, "Bol su içiyorum. Doğal şeyler tüketiyorum. Yiyorum, içiyorum ve yüzüme sürüyorum. Pozitif kalıyorum. Güzel uyuyorum, iyi yemek yiyorum" ifadelerini kullandı. Arkadaşları arasında 'Bakım perisi' denmesine oyuncu, "Çok seviyorum. Birini görüp kuruluk olunca bir şey yapmak istiyorum. Öz bakımı, özveriyi ve öz sevgiyi önemsediğim için insanlara öyle yaklaşıyorum. Herkesin öyle yaklaşmasını talep ediyorum. Çok araştırırım. Bakımsız dışarı çıkmıyorum" dedi. Sokağa çıktığında rutinlerinden bahseden Pusat, "Suyumu ve nemlendiricimi yanımda taşıyorum. Her gün yüzüme masaj yaparım" açıklamasını yaptı. Oyuncuların aldığı bölüm başı ücretlerinin gündem olmasına Pusat, "Hak ettiğim ve gayret ettiğimin üstüne ve altına bir şey aldığımı düşünmüyorum. Hakkım tam anlamıyla teslim ediliyor" şeklinde konuştu.

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