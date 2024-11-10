Serhat Teoman ve Leyla Feray’dan evlilik açıklaması!

Oyuncu çift Serhat Teoman ve Leyla Feray, önceki gün Etiler'de kuyumcuda alışveriş yaparken görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden çifte, evlilik planları hakkında sorular yöneltildi.

Teoman, "Evlilik hazırlığı için altın almaya gelmedik, ama sizin evliliğe taktığınız gibi bizim de niyetimiz var. Vakti zamanı geldi gibi düşünüyoruz artık" diyerek samimi bir şekilde yanıt verdi. Şimdilik bir şey almadıklarını belirten oyuncu, "Bu tarz sohbetleri de hiç sevmem ya" diyerek espri yaptı.