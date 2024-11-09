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Mehmet Esen ve Arzu Yanardağ'ın ayrıldığı ortaya çıktı!

Bir süredir kendisinden 20 yaş büyük ünlü oyuncu Mehmet Esen ile birlikte olan Arzu Yanardağ, geçtiğimiz günlerde film galasında görüntülenmişti. Evlilik ve ilişkiler hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Evlilik insan doğasına aykırı" demişti. İlişkisinin çok mutlu olduğunu dile getiren Yanardağ'ın bu açıklamasının ardından Esen ile ayrıldığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024
Mehmet Esen ve Arzu Yanardağ’ın ayrıldığı ortaya çıktı!

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Bir süredir kendisinden 20 yaş büyük ünlü oyuncu Mehmet Esen ile birlikte olan Arzu Yanardağ, geçtiğimiz günlerde film galasında görüntülenmişti. Evlilik ve ilişkiler hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Evlilik insan doğasına aykırı" demişti. İlişkisinin çok mutlu olduğunu dile getiren Yanardağ'ın bu açıklamasının ardından Esen ile ayrıldığı ortaya çıktı. Ünlü çiftin ayrılık nedeninin bu sözleri olup olmadığı ise sosyal medyada merak edildi. Ancak taraflardan konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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