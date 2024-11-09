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Gülçin Ergül "kilo aldın" yorumlarını cevapsız bırakmadı

Dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Gülçin Ergül, dün Antalyalı hayranlarıyla buluştu. Konserden görüntülerini paylaşan ünlü şarkıcı, bir anda sosyal medyada gündem oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024
Gülçin Ergül kilo aldın yorumlarını cevapsız bırakmadı

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Dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Gülçin Ergül, dün Antalyalı hayranlarıyla buluştu. Konserden görüntülerini paylaşan ünlü şarkıcı, bir anda sosyal medyada gündem oldu. Etek kısımları pileli, belinde kemeri olan kırmızı uzun bir elbise giyen Ergül'ün aldığı kilolar ve tarzına dair acımasızca yorumlar yapıldı. Ergül, gelen eleştirilere şöyle cevap verdi: "Evet uzun yoğun tempolu çekimler, zatürre derken spor yapamıyorum. Kilo aldım ama bence en çok da kortizol yüzünden. Acımasız yorumlarınız bir gün bumerang olup sizi de vurur, içim rahat."

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