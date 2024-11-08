Setlere geri dönen Sinem Kobal’dan samimi açıklamalar: Hiç ara vermemiş gibiydim

Güzel oyuncu Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğu'yla evlendi. İki kız dünyaya getirdi. Setlere ara vermişti. Ancak 7 yıl sonra setlere geri geldi. Bir film çekti. Etiler'de bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülenen Kobal, "Çekimler çok güzel, çok keyifli geçti. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisini çok destekliğini belirten Kobal, "Ben ekran önünde büyüdüğüm için zorlanmadım ve zaten çok özlemiştim. İşiniz bu olunca hiç ara vermemişsiniz gibi geliyor" dedi. Eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun ekranlara dönüp dönmeyeceği ile ilgili olarak da şunları söyledi: Kenan ekranları çok özledi. Değerlendirmelere devam ediyor, inşallah en kısa zamanda çok güzel bir projeyle geri dönecek.