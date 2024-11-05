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Kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal'e sosyal medyada kan donduran yorumlar!

Kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal, sosyal medyada aldığı kan donduran yorumları ifşa etti. Şimal, kendisine “Öldün mü?” şeklinde sorular yönelten takipçilerine tepkisini dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024
Kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal’e sosyal medyada kan donduran yorumlar!

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Ünlü şarkıcı Şimal 2022 yılında meme kanserini yenmişti. Ancak Şimal, geçtiğimiz Ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastalığının beyin zarına metastaz yaptığını açıklayan şarkıcı Şimal'in tedavisi sürerken sosyal medya hesabından şok eden paylaşımda bulundu.

Zor günler geçiren Şimal, sosyal medya hesabından kendisine gelen bazı yorumları ifşa etti. Bir sosyal medya kullanıcısının kendisine yazdığı "Mumya", "Öldün mü ki" gibi yorumları paylaşan Şimal, tepki olarak "Yorumlara bakın çok üzülüyorum size. Allah'ım yaşatmasın bu acıları" ifadelerini kullandı.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"
Daha sonra bir açıklama daha yapan Şimal, "Bu yüzden sosyal medyadan uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü duygusal bir çöküş içindeyim ne ruhumu ne bedenimi toplayabiliyorum. Sadece Allah'a havale ediyorum herkesi..." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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