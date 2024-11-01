Ünlü isimlerden darülacezeye tatlı ziyaret!

Züleyha Ortak, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Darülaceze ziyaretinde bulundu. Sanatçıya, MasterChef yarışmacısı Suna Aydın ve Mahizer Baklavaları sahibi Yuliya Palamarchuk da eşlik etti. Ünlü isimler, Darülaceze sakinlerine tatlı ikram edip, sohbet etti. Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam; Ortak ve arkadaşlarına teşekkür etti. Darülaceze sakinlerine mini bir konser veren Ortak, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılında tatlı ikramı yapmak istedik. Aslında tatlı bir bahane, önemli olan sohbet. Buraya gönüllü elçi lazım deyip, Suna'yı davet ettim. Burada hareketli şarkılar seslendiriyoruz" dedi.

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