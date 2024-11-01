PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Hande Ataizi'den kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi ile ilgili ilginç açıklama!

Hande Ataizi, 20 yaş küçük sevgilisi Dinç ile çok mutlu olduğunu söyledi. “Bir iş adamının kaprisini çekmekten iyidir” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024
Hande Ataizi’den kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi ile ilgili ilginç açıklama!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hande Ataizi, bir televizyon programına katıldı. 50 yaşındaki güzel oyuncu, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile çok mutlu olduğunu anlattı.

Gerekçesini ise şöyle açıkladı: Sevgilim benden 20 yaş büyük olsaydı uğraşamazdım. Ben mutlu olmak üzerine yaşıyorum. Beni mutlu etsin yeter. Hala umutları bitmemiş, hayalleri olan birisinden palavra bile dinlemek, başarılı bir işadamının kaprislerinden iyidir. Böyle düşündüm ve iyi bir karar vermişim dedim. Bu arada Hande Ataizi 2004'te evlendiği ve sadece 1 gün evli kaldığı Fethi Pekin'le ilgili çok iddialı bir cümle kurdu: O evlilik olayı inada binmişti. Karşı taraf istemiyordu. Evliliği yaptım demek için evlendim.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP hizmeti es geçti konser yarışına girdi: ABB’den Ebru Gündeş’e 69 milyon lira! Vatandaş isyan etti
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in DEM’le bir olup savcı Akın Gürlek’i tehdit etmesine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan sert tepki
Memura-emekliye enflasyon zammı: Anketlere göre artış ne kadar? Ek iyileştirme yapılacak mı?
CANLI | İsrail’den acil tahliye emri! Ateşkes muamması sürüyor! Soykırımcıdan Baalbek’e yoğun bombardıman
İsrail basını duyurdu: İran’dan İsrail’e Irak toprakları üzerinden intikam saldırısı!
Ocak iptal gözler Haziran’da! Jayden Oosterwolde’nin şok sakatlığı Napoli’nin planlarını alt üst etti
PKKsever başkan Ahmet Özer için CHP ve DEM’in Esenyurt mitinginde skandal! CHP’li vekiller polise saldırdı
TOKİ gelecek yıl dar ve orta gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut yapacak!
CHP ile terörün Dem’i el ele: Provokatif miting ilgi görmedi
Başkan Erdoğan’dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Pide yerine kalp, kıymalı börek yerine taşlık, kebap yerine de kanatlı eti! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni taklit ve tağşiş listesi
Osmaniye’de deprem konutları sahiplerini buldu! Bakan Kurum: Alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası soruşturma derinleşti! Esenyurt - Kandil bağı mercek altında: Belediye hesapları incelemede
CHP’de Esenyurt krizi! Mansur Yavaş Saraçhane tadındaki tiyatroyu gördü İstanbul’a gitmiyor | Ekremciler hedefe koydu
Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde baba Arif Güran’dan bomba iddia: Nevzat’la dalga geçtim intikam için yaptı
SON DAKİKA