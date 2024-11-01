Hande Ataizi’den kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi ile ilgili ilginç açıklama!

Hande Ataizi, bir televizyon programına katıldı. 50 yaşındaki güzel oyuncu, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile çok mutlu olduğunu anlattı.

Gerekçesini ise şöyle açıkladı: Sevgilim benden 20 yaş büyük olsaydı uğraşamazdım. Ben mutlu olmak üzerine yaşıyorum. Beni mutlu etsin yeter. Hala umutları bitmemiş, hayalleri olan birisinden palavra bile dinlemek, başarılı bir işadamının kaprislerinden iyidir. Böyle düşündüm ve iyi bir karar vermişim dedim. Bu arada Hande Ataizi 2004'te evlendiği ve sadece 1 gün evli kaldığı Fethi Pekin'le ilgili çok iddialı bir cümle kurdu: O evlilik olayı inada binmişti. Karşı taraf istemiyordu. Evliliği yaptım demek için evlendim.