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Hazal Kaya zayıflama sırrını anlattı! "Önce sebze sonra et..."

Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Hazal Kaya, zayıflama sırrını açık açık anlattı. Kaya, “Önce sebze, sonra et yiyorum. Bunları yemeden önce de sirke içiyorum” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024
Hazal Kaya zayıflama sırrını anlattı! Önce sebze sonra et...

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Birçok başarılı projede başrol oynayan Hazal Kaya, son dönemde dijital platformlarda yayınlanan dizilerde boy gösteriyor. Son olarak dijital bir platformda yayınlanan "Pera Palas'ta Gece Yarısı" adlı dizinin ikinci sezonuyla adından söz ettiren Kaya, şimdilerde Sorgu'yla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İki çocuk annesi Hazal Kaya, başarılı oyunculuğu ve güzelliğinin yanı sıra verdiği kilolarla da dikkat çekiyor.

"SİRKE İÇİYORUM"
Adeta iğne ipliğe dönen ve geçtiğimiz gün bir programa katılan Kaya, zayıflama sırrını açık açık verdi. Kaya, "Çok kilo verdim. Şu an sağlığımı ve kilomu korumaya çalışıyorum. Şeker hastalığıma, düşük şekere uygun besleniyorum. Önce sebze yiyorum, sonra et yiyorum. Yemeden önce sirke içiyorum. Yerken önce sebze, sonra et ve karbonhidrat yiyorum. Bu benim Antepliliğime hiç uygun olmamakla ve hayattan aldığım zevkle asla örtüşmemekle beraber bir şekilde bunu tutturdum" dedi.

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