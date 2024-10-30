Öznur Yakın’ın kurucusu olduğu marka koleksiyonlarını tanıttı

Öznur Yakın'ın kurucusu olduğu marka, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Fuarda, 2025 yılında gerçekleşecek olan ikinci sanat koleksiyonu da ziyaretçilere ilk kez tanıtıldı. İş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim markanın standını ziyaret etti. Ziyaretçiler arasında; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Revna Demirören, Serra Tokar, Allan Hakko, Arzu Sabancı, Hacı-Nazlı Sabancı, Çiğdem Kamer, Atasay Kamer, Chiara De Rocchi, Simay Kamer ve Şevval Şahin gibi isimler vardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN