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Evrim Alasya'dan Kerem Alışık sorusuna anlamsız çıkış!

Kerem Alışık ile yeni bir aşka yelken açan Evrim Alasya, ilişkisi sorulunca çileden çıktı. Anlamsız şekilde sinirlenen oyuncu, ser verip sır vermedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024
Evrim Alasya’dan Kerem Alışık sorusuna anlamsız çıkış!

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Evrim Alasya, önceki akşam sevgilisi Kerem Alışık ile birlikte yer aldığı tiyatro oyununun çıkışında objektiflere yakalandı. Gazetecilerin aşk hayatıyla ilgili sorularına maruz kalan Alasya, özel hayatına dair konuşmayı reddederek sert bir çıkış yaptı. Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Alasya, herkesi şaşırtırken bir hayli ilginç cevaplar da verdi.

ANLAMSIZ TEPKİ!
Alasya, ısrarlı sorular karşısında sinirlenerek, "Yapmayın bunu ya! Özel hayatımla ilgili hiçbir zaman cümle kurmadım! Benden alamazsınız bir şey..." ifadelerini kullandı. Gazeteciler aşk sorularına devam edince ünlü oyuncu, "Neden konuşarak anlaşamıyoruz?" diyerek bir hayli sinirlendi. Evrim Alasya'nın bu tepkisine ise gazeteciler anlam veremedi.

ORTAM K'ALIŞIK'
İkilinin aşkı, birlikte rol aldıkları "Aşk Biter mi?" tiyatro oyununda başlamıştı.

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