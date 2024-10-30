Ballon d’Or ödül töreninde Yağmur Tanrısevsin boy gösterdi!

A Milli Futbol Takımımızın gönüllü futbol elçisi olarak ülkemizi temsil etmeye devam eden oyuncu Yağmur Tanrısevsin, yurt dışında da güzelliğiyle büyülüyor. Güzel oyuncu, France Football dergisi tarafından düzenlenen Ballon d'Or ödülü gecesi için Fransa'ya gitti. Tanrısevsin, Ballon d'Or'a damga vurdu. Oyuncu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kırmızı elbise tercih etti. Yağmur Tanrısevsin'in tarzına sosyal medyada yorum yağdı. Altın Top olarak bilinen Ballon d'Or ödülü, Manchester City futbolcusu Rodri'ye verildi.

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