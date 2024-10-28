57 yaşındaki sosyetik güzel Mine Kalpakçıoğlu gençlik sırrını açıkladı!

Mine Kalpakçıoğlu cemiyet hayatının en renkli isimleri arasında yer aldı. Bir dönem Sezai Taşkent ile evli olan ve Kaan adında bir oğlu bulunan Kalpakçıoğlu, güzelliği ile de herkesi hayran bıraktı. 57 yaşındaki Kalpakçıoğlu'nun sırrı ise spor, sağlıklı beslenme ve hayata pozitif bakmasıydı. Ünlü sosyetik dün sabah sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

40 KERE ÇİĞNERİM

Güne tavuk suyu çorbayla başladığını açıkladı. "Kim demiş sabah kahvaltısında organik tavuk suyu sebze çorba içilmez diye" şeklinde bir not yazdı. Sosyetede yeni bir trend başlattı. Kalpakçıoğlu'nun çok sayıda arkadaşının da sabahları tavuk suyu çorba içerek başladığı kulaktan kulağa yayıldı. Bu arada sosyetik güzel yıllara nasıl meydan okuduğunu şöyle sıralıyor: Her lokmayı 30-40 kere çiğnerim. Yemeklerde su içmem. Akşamları saat 16.00dan sonra çiğ hiçbir besin yemem. İnek sütünü nadir içerim. Spordan asla vazgeçmem.