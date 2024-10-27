Ünlü çiftten kötü haber geldi! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup boşanıyor mu?

2018'de Emina Jahovic'ten boşanan Mustafa Sandal, 2022'de ikinci evliliğini Melis Sütşurup ile yaptı. Çift, İtalya'nın başkenti Roma'da 'evet' demişti. Sütşurup, sosyal medya hesabından 'Sandal' soyadını ve Mustafa Sandal ile yer aldığı fotoğrafları sildi. Sütşurup'un bu hareketi boşanma kararı aldıkları iddialarını gündeme getirdi. Mustafa Sandal ise sosyal medya hesabından eşi Melis Sütşurup ile fotoğraflarını silmedi.

LONDRA KRİZİ!

Mustafa Sandal da Melis Sütşurup da ayrılık iddiaları hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Öte yandan evlilikteki krizin geçtiğimiz günlerde çiftin Londra'daki tatilinde ortaya çıktığı iddia edildi. İkilinin İngiltere'deki baş başa yaptıkları tatilde tartışma yaşadığı ve Mustafa Sandal'ın apar topar tek başına Türkiye'ye döndüğü söylentiler arasında yer aldı.