Melek Mosso konser gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı!

Melek Mosso, önceki gün Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sahne aldı. Konser gelirinin bir bölümünü Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan şarkıcı, "Şehit ailelerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne başsağlığı diliyorum. Teröre lanet olsun. Biz de bu yüzden konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlamak istedik. Bu kadar insanı dışarıda bırakmak istemedim. Biz de ne yapacağımızı bilemedik, bizim için de zor süreçti, konseri gerçekleştirmeye karar verdik. Müzik sadece eğlenmek için değildir, üzüntü, keder ve üzüntümüzü de müzikle belirtebiliriz. Hem kederimizi hem de üzüntümüzü şifalandırmak için buradayız" dedi.



"DERT ORTAĞI OLACAĞIM"

Konserle ilgili konuşan Mosso, "Harbiye hepimiz için geçmesi gereken sınır ve aşmamız gereken dağ gibi... Bütün ekip hassas bir şekilde çalıştık. Benim konserlerimde görsel şovlar oluyor ama daha çok sesler şovlar oluyor" diye konuştu. Mosso, "Gecenin sürprizi Bilal Sonses'in şarkısını seslendireceğim. Sıfır bir eser. Şarkının ismi 'Canım Acıyor'... Bu kış canı acıyan herkesin dert ortağı Melek Mosso olacak. Albüm gelecek. Ocak ayında çıkar gibi" açıklamasını yaptı.

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