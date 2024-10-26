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Köfn grubunun solisti Salman Tin'den mekan çıkışı kafaları karıştıran hareket!

"Köfn" grubunun solisti Salman Tin, geçtiğimiz gece Etiler'de bir mekandan yanında gizemli bir hanımefendi ile birlikte çıkarken görüntülendi. Mekandan samimi bir şekilde çıkan ikili, kapının önünde dikkat çeken bir an yaşadı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024
Köfn grubunun solisti Salman Tin’den mekan çıkışı kafaları karıştıran hareket!

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"Köfn" grubunun solisti Salman Tin, geçtiğimiz gece Etiler'de bir mekandan yanında gizemli bir hanımefendi ile birlikte çıkarken görüntülendi. Mekandan samimi bir şekilde çıkan ikili, kapının önünde dikkat çeken bir an yaşadı. Salman, kız arkadaşına nazikçe ceketini giydirirken, gazetecilerin farkına vardı. Gazetecilerin "Kız arkadaşınız mı?" sorusuna ise şaşırtıcı bir cevap veren ünlü şarkıcı, "Kendisini tanımıyorum" dedi. Ardından, "Arkadaşlarım onlar, birbirleriyle beraberler" diyerek kafaları karıştırdı.

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