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Stil danışmanı Ceylan Atınç, iş insanı Berk Tanrıverdi ile dünyaevine girdi!

Stil danışmanı Ceylan Atınç, iş insanı Berk Tanrıverdi ile evlendi. Sosyeteye gelin gitti. Ancak iddiaya göre istenmeyen ‘gelin’di. Ailesini karşısına alan Berk Tanrıverdi ise eşi için bir taş konak alıp restore ettirdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024
Stil danışmanı Ceylan Atınç, iş insanı Berk Tanrıverdi ile dünyaevine girdi!

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Ceylan Atınç... Fotoğrafçı eşinden boşandı... Ardından gece grubunun solisti Can Baydar ile aşk yaşadı. Ayrıldı. Bu ayrılıktan sonra masal gibi bir hayata adım attı. Havalimanında Tanrıverdi Holding Yönetim Kurulu üyesi Berk Tanrıverdi ile tanıştı. Genç iş insanı ile aşk yaşamaya başladı. Ancak Tanrıverdi Ailesi, oğullarının bu ilişkisini onaylamadı.

Atınç ile sevgilisi aileden habersiz evlenince kavga alev aldı. İddiaya göre Tanrıverdi Ailesi, oğluyla ipleri kopardı. İlk evliliğinden bir oğlu olan Atınç, ikizlere hamile kaldı. Çift ikiz erkek bebeklerini kucağına aldı. Ancak iddiaya göre bu da krizi sonlandırmadı. Tüm bunlar sürerken Berk Tanrıverdi, eşinin tek taşını aldı! Ünlü iş adamı Çanakkale Ayvacık'a bağlı Söğütlü Köyü'nde eski bir köy evini yenileyip milyonlarca TL değerinde taş konak yaptırdı. İkili, taş konaklarını tepeden tırnağa orijinal eşyalarla donattı. Hatta Ayvalık'taki antikacıdan bir dolap bile aldı. Fakat iş insanının eşine bu jesti ailesinin desteğiyle mi yoksa onlardan habersiz mi yaptırdığı soruları cevapsız kaldı.

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