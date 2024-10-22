Gülse Birsel’in vefat eden Vural Çelik’e veda mesajı gündeme bomba gibi düştü!

Avrupa Yakası'nın Kubilay ve Gülenay'ı olarak hafızalara kazınan Vural Çelik, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu. Cenazeye katılmayan ve küs oldukları bilinen rol arkadaşı Gülse Birsel, sosyal medyadan yaptığı "Vural'a vedam" başlıklı yazısı tepki çekti. Birsel, "Vural'a vedam... Cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır. Vural Çelik Avrupa Yakası'na bölümlük Kubilay rolü için gelmişti. O hafta yapımcıya "Mümkünse her bölüm yazmak istiyorum" dedim ve Vural ekibe katılmış oldu. Nevi şahsına münhasır biriydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi" ifadelerini kullandı.

"HATALARI, YANLIŞLARI..."

Sözlerine devam eden Birsel, "Son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, saatler, senaryodaki yeri gibi şikayetleri vardı. Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz. Allah, rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun" notunu düştü. Bu sözlerinin ardından birçok tepki alan Birsel, paylaşımını kaldırdı. Daha önce bir düzeltme yapan Birsel, yine eleştirince paylaşımını tamamen sildi.