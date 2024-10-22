PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Gülse Birsel'in vefat eden Vural Çelik'e veda mesajı gündeme bomba gibi düştü!

Vural Çelik vefat etti. Avrupa Yakası’ndan rol arkadaşı Gülse Birsel, veda paylaşımı ile topa tutuldu. Sosyal medyadan tepkiler gelince Birsel, yaptığı paylaşımı apar topar kaldırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024
Gülse Birsel’in vefat eden Vural Çelik’e veda mesajı gündeme bomba gibi düştü!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Avrupa Yakası'nın Kubilay ve Gülenay'ı olarak hafızalara kazınan Vural Çelik, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu. Cenazeye katılmayan ve küs oldukları bilinen rol arkadaşı Gülse Birsel, sosyal medyadan yaptığı "Vural'a vedam" başlıklı yazısı tepki çekti. Birsel, "Vural'a vedam... Cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır. Vural Çelik Avrupa Yakası'na bölümlük Kubilay rolü için gelmişti. O hafta yapımcıya "Mümkünse her bölüm yazmak istiyorum" dedim ve Vural ekibe katılmış oldu. Nevi şahsına münhasır biriydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi" ifadelerini kullandı.

"HATALARI, YANLIŞLARI..."
Sözlerine devam eden Birsel, "Son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, saatler, senaryodaki yeri gibi şikayetleri vardı. Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz. Allah, rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun" notunu düştü. Bu sözlerinin ardından birçok tepki alan Birsel, paylaşımını kaldırdı. Daha önce bir düzeltme yapan Birsel, yine eleştirince paylaşımını tamamen sildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manşet manşet kirli birliktelik! Kandırılmadık diyen fondaş Cumhuriyet’in FETÖ dosyası
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’a müebbet talebi
Vakıf Katılım Bankası
Emeklilikte köklü değişiklik yok! Bakan Işıkhan merak edilen sorulara yanıt verdi I Çalışanlar ve emeklilerle ilgili hangi mesajlar geldi?
Camia isyan ediyor! Jose Mourinho ile Fenerbahçe’nin tüm istatistikleri dibe çakıldı
Kremlin duyurdu! Kritik Başkan Erdoğan ve Putin zirvesinin tarihi belli oldu
Geberen iblis başı Fetullah Gülen’in çiftliğine FETÖ mensupları akın etti! Kim bu bahçedeki kamuflajlı adam?
Alman Zeit’tan iblis Gülen’i aklama operasyonu! Habere taziye köşesi eklediler: Yorumlara bak FETÖ’cüleri gör
Sözler Köşkü hesabından mide bulandıran paylaşım: Geberen FETÖ elebaşı Gülen’e methiyeler dizdiler!
AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik’ten mesaj: FETÖ elebaşı Gülen vatansız olarak öldü | Yenidoğan çetesi | İsrail-Filistin
FETÖ elebaşı Gülen geberdi cenaze krizi başladı! Yeğeni Ebuseleme’den kara kutu Cevdet Türkyolun’a sinkaflı küfür: O... evladısınız
Takvim.com.tr FETÖ elebaşı Gülen’in geberdiği hastanenin izini buldu! İşte iblisin cehennemlik olduğu 251 numaralı oda
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in öldüğü hastanenin ABD’deki bir tarikata ait olduğu çıktı!
Dilan Polat ve Sıla Doğu’dan skandal hareket! Gözaltına alınmışlardı: Hakim kararını açıkladı
CIA’den ısmarlama haberlerle FETO’yu aklama operasyonu! ABD ve İngiliz basını yasta... Yunan Katerina karalar bağladı
SON DAKİKA