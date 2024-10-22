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ATV'nin yeni dizisi Holding yakında ekran yolculuğuna başlayacak!

ATV'nin merakla beklenen Limon Yapım imzalı, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği yeni dizisi "Holding" yakında ekran yolculuğuna başlayacak. Yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği Holding, iş dünyasıyla aile bağlarının birbirinden acımasız kuralları arasında kendi gerçeğini bulmaya çalışan bir genç kızın hikayesini anlatıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024
ATV’nin yeni dizisi Holding yakında ekran yolculuğuna başlayacak!

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ATV'nin merakla beklenen Limon Yapım imzalı, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği yeni dizisi "Holding" yakında ekran yolculuğuna başlayacak. Yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği Holding, iş dünyasıyla aile bağlarının birbirinden acımasız kuralları arasında kendi gerçeğini bulmaya çalışan bir genç kızın hikayesini anlatıyor.

KADRO ŞAMPİYONLAR LİGİ!
Şimdiden sezonun en çok merak edilen dizileri arasında yerini alan "Holding" in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Bilgiç, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz, Itır Esen, Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

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