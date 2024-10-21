Evrim Alasya ile Kerem Alışık, Atatürk Kültür Merkezi’nde oyunlarını sahneledi

Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın yer aldığı "Aşk Biter mi?", AKM'de sahnelendi. Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'in üstlendiği, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı proje, kapalı gişe oynadı. Alışık ve Alasya'nın tüm karakterleri canlandırdığı oyunda iki oyuncu geçmişleri ile hesaplaşırken, 'aşk biter mi?' sorusuna yanıt arıyor.

'ÖNEMLİ HAYALİMDİ'

İkili, oyun öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Alışık, "Aşk biter mi?" sorusuna, "Kimine göre biter, kimine göre bitmez" yanıtını verdi. Projeyle ilgili konuşan oyuncu, "Önemli hayalimdi. Edebiyata saygı duruşu... Şairlerimizi paylaşma ve onu oyun haline getirmeyi başardık. O yüzden mutluyuz" diye konuştu.