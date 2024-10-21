Başak Ertaş kendi markası ile bale tütüleri, dans kostümleri gibi özel tasarımlara imza atıyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Ana Sanat Dalı Modern Dans Bölümü'nden birincilikle mezun olan Başak Ertaş, Viyana ve Paris'te eğitim aldı. New Bulgarian Üniversitesi'nde pedagojik formasyonu tamamlayan Ertaş, aynı zamanda Russian Vaganova method eğitmeni. Ertaş, kurduğu Ada Kostüm markası ile bale tütüleri, dans kostümleri gibi özel tasarımlara imza atıyor. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında sayısız projede yer alan Ertaş, Avrupa'nın önde gelen bale okullarına da kıyafet tasarlıyor...

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