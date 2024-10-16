Karadut son bölümünde izleyicileri ekrana kilitledi

'Karadut', önceki akşam dördüncü bölümüyle ekrana geldi. Nefes kesen bölümde şunlar yaşandı; Bora ile Aslı arasındaki arkadaşlık başka bir boyuta geçmek üzereyken Aslı, hamile olduğunu öğrendi. Ne yapacağını bilemeyen Aslı'nın raporunu bulan Figen, kardeşinden hesap sordu. Bu sırada doktora gitmek isteyen Aslı'nın raporu Çetin'in eline geçti. Yüksel Hala'nın çıkıp gelmesiyle Begüm büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu sırada Begüm hayatına Baran adında yeni biri girince asık yüzü gülmeye başladı. Babasının kırdığı cesareti Tayfun'la onaran Zuhal, gün geçtikçe Tayfun'a daha da fazla güvenmeye başladı. Aşkına sahip çıkmak için herkesi karşısına alan Zuhal, Tayfun'a evlenme teklif etti.

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