Sette duygusal anlar: Erdal Özyağcılar’la Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal’ı buluştu

Türkiye'nin ilk satranç konulu reelanimasyon filmi 'Şam'piyonlar'-Satrancın Gizemli Taşları' setinde duygusal anlar yaşandı. Çocuklar için hazırladığı kitaplar, dijital ve tv içerikleriyle başarıyı yakalayan Ezo Sunal, bu kez bir çocuk filmiyle sevenleriyle buluştu. Filmin başrol oyuncularından olan Ezo Sunal, babası Kemal Sunal'ın arkadaşı, aynı zamanda filmdeki rol arkadaşı Erdal Özyağcılar'a bir yüzük hediye etti. Geçmişte birçok filmde birlikte oynayan ikiliden Erdal Özyağcılar, bu filmle hem baba hem de kızıyla birlikte rol almış oldu.

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