Özgür Çevik ile Hatice Kartoğlu evlendi

Atv'nin fenomen dizisi "Kuruluş Osman"da "Komutan Lucas" karakteriyle boy gösteren Özgür Çevik evliler kervanına katıldı. Dört yıldır birlikte olan Özgür Çevik ve Hatice Kartoğlu çifti, Galata'da dünyaevine girdi. İkiliyi aileleri yanı sıra arkadaşları; Engin Akyürek, Tolga Sarıtaş- Zeynep Mayruk, Binnur Kaya, Hasibe Eren, Serkan Keskin, Devin Özgür Çınar, Nergis- Bahadır İnce, Ömer Durak gibi isimler yalnız bırakmadı. "Yabancı Damat" dizisiyle yıldızı parlayan Çevik, "Yerli damat olduk" diyerek, espri yaptı. Oyuncu, "Mutluyuz ve heyecanlıyız. Evlendiğin an garip bir duygu. İnsanın hayatında çok önemli bir mihenk taşı..." dedi.

"TAVSİYELER ALDIM"

Evlilik teklifini anlatan Çevik, "Buranın arka sokağında oldu. Bir restoranda yapacaktım ama masalar iç içeydi. Bugün evlilik teklifi edemeyeceğim diye düşünürken bir sokak gördüm. Dokusu olan duvar vardı. Fotoğraf çektirelim derken, evlilik teklifini yaptım" şeklinde konuştu. Çevik, düğüne katılan yeni evli Tolga Sarıtaş ve Serkan Keskin'den düğün gecesiyle ilgili tavsiyelerde aldığını belirtti. Kartoğlu'nun Rizeli olmasına Çevik, "Onlar kız vermiyor, damat alıyorlar. Aileye girerken zorluk çekmedim" dedi.